Юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).

Про це повідомив вице-президент Федерації шах у Миколаївській області.

«Вихованець Миколаївської обласної ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В. Шелеста Матвій Колєсніков здобув дві золоті нагороди в дисциплінах класичні шашки та бліц», — написав він.

Як відомо, змагання відбувались у Польщі.

Нагадаємо, український ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що 10-річна Валерія з Києва грою у шашки зібрала для ЗСУ понад 20 тисяч гривень.