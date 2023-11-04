Юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).
Про це повідомив вице-президент Федерації шах у Миколаївській області.
«Вихованець Миколаївської обласної ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В. Шелеста Матвій Колєсніков здобув дві золоті нагороди в дисциплінах класичні шашки та бліц», — написав він.
Як відомо, змагання відбувались у Польщі.
Нагадаємо, український ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що 10-річна Валерія з Києва грою у шашки зібрала для ЗСУ понад 20 тисяч гривень.
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Юний миколаївець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу серед молоді до 13 років з шашок-100 (класика та бліц).
Про це повідомив вице-президент Федерації шах у Миколаївській області.
«Вихованець Миколаївської обласної ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В. Шелеста Матвій Колєсніков здобув дві золоті нагороди в дисциплінах класичні шашки та бліц», — написав він.
Як відомо, змагання відбувались у Польщі.
Нагадаємо, український ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що 10-річна Валерія з Києва грою у шашки зібрала для ЗСУ понад 20 тисяч гривень.