Миколаївського спортсмена Олександра Абраменка обрано першим віцепрезидентом Федерації лижного спорту України.

Про це повідомила Миколаївська міська рада з посиланням на офіційний сайт ФЛСУ.

Нагадаємо, що Олександр Абраменко є олімпійським чемпіоном Пхьончхана-2018 та срібним призером Олімпіади Пекіна-2022 з фристайлу.

Як повідомлялось раніше, Олександр Абраменко вважає, що у Миколаєві міг би з’явитися трамплін та гідна база для тренувань. Він розповів, що мав надію, що у Миколаєві створять хороші умови для тренувань з фристайлу після того, як він здобув олімпійське золото, однак змін так і не відбулося.