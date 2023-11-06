З 3 по 5 листопада у Черкасах відбувся Чемпіонат України серед юнаків до 16 років з греко-римської боротьби.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту ММР.

Спортсмен школи вищої спортивної майтерності Миколаєва Максут Султанов виборов 1 місце. Сергій Ярченко завоював 3 місце.

Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).