9 медалей — такий здобуток збірної України з бадмінтону на YONEX Polish International U19, що завершився у польському місті Білосток.
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
Одиночна категорія:
Парна категорія:
У змаганнях взяли участь 137 спортсменів з 14 країн світу.
Нагадаємо, що з 3 по 5 листопада у Вільнюсі відбулося Гран-прі Європи з бадмінтону RSL Lithuanian International. У змаганнях взяло участь понад 150 спортсменів із 17 країн світу, серед представників є жителі Миколаєва.
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9 медалей — такий здобуток збірної України з бадмінтону на YONEX Polish International U19, що завершився у польському місті Білосток.
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
Одиночна категорія:
Парна категорія:
У змаганнях взяли участь 137 спортсменів з 14 країн світу.
Нагадаємо, що з 3 по 5 листопада у Вільнюсі відбулося Гран-прі Європи з бадмінтону RSL Lithuanian International. У змаганнях взяло участь понад 150 спортсменів із 17 країн світу, серед представників є жителі Миколаєва.