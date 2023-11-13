9 медалей — такий здобуток збірної України з бадмінтону на YONEX Polish International U19, що завершився у польському місті Білосток.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Одиночна категорія:

«Золото» — Софія Лаврова;

«Срібло» — Марія Корягіна;

«Бронза» — Анастасія Алимова та Раія Альмалалха.

Парна категорія:

«Срібло» — Марія Корягіна — Ярослава Ванцаровська;

«Бронза» — Іван Царегородцев — Єгор Романюк; Антон Дружченко — Олександр Чирун; Анастасія Алимова — Раія Альмалалха; Владислав Кунін — Ярослава Ванцаровська.

У змаганнях взяли участь 137 спортсменів з 14 країн світу.

Нагадаємо, що з 3 по 5 листопада у Вільнюсі відбулося Гран-прі Європи з бадмінтону RSL Lithuanian International. У змаганнях взяло участь понад 150 спортсменів із 17 країн світу, серед представників є жителі Миколаєва.