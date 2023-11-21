Вихованка МСДЮСШОР з фехтування Вікторія Коротченко стала переможницею Європейського кадетського циклу.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Змагання відбулися 18-19 листопада у місті Софія в Болгарії. Підготував спортсменку тренер Артем Скороход.
Раніше повідомлялось, що українська збірна шаблістів завершила підготовку до першого етапу Кубка світу 2023-2024 року. Миколаївський фехтувальник Юрій Цап здобув третє місце Кубка Іспанії, що відбувся в Барселоні.
Вихованка МСДЮСШОР з фехтування Вікторія Коротченко стала переможницею Європейського кадетського циклу.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Змагання відбулися 18-19 листопада у місті Софія в Болгарії. Підготував спортсменку тренер Артем Скороход.
Раніше повідомлялось, що українська збірна шаблістів завершила підготовку до першого етапу Кубка світу 2023-2024 року. Миколаївський фехтувальник Юрій Цап здобув третє місце Кубка Іспанії, що відбувся в Барселоні.