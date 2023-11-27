У неділю, 26 листопада у Львові завершився Чемпіонат України з боксу серед чоловіків і жінок (еліта).

Про це повідомили у Федерації боксу та Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

За підсумками всеукраїнської першості до Миколаєва їде одна нагорода. Спортсмен ДЮСШ з єдиноборств у ваговій категорії 54 кілограми Ельмір Набієв виборов «золото».

Нагадаємо, що з 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.