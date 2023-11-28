Миколаївські кікбоксери здобули 19 медалей на чемпіонаті України з кікбоксингу ВТКА серед студентів та учнів.

Про це повідомляє управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Чемпіонат проходив 24-26 листопада у Хмельницькому. Миколаївські студенти привезли додому 4 медалі за перше місце.

Вихованці ДЮСШ з єдиноборств серед учнів вибороли 15 нагород.

Нагадаємо, з 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва. В змаганнях взяли участь 120 боксерів з різних міст. спортсмени ДЮСШ з єдиноборств вибороли чотири «золоті» медалі, три «срібні» та дві «бронзові» нагороди.