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Україна виборола друге золото на Паралімпіаді-2024: у стрибках в довжину

Оксана Зубковська, фото: Національний паралімпійський комітет УкраїниОксана Зубковська, фото: Національний паралімпійський комітет України

Українка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2024 у стрибках у довжину класу T12.

Про це йдеться на сайті змагань.

Стрибок на золото вийшов у Оксани Зубковської з пʼятої спроби — 5.78 метра. Це також новий особистий рекорд сезону для українки.

Найближча переслідувачка Оксани Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 метра, взявши срібло. У бронзової призерки, Лінди Гамрі з Алжиру результат 5.30 метра.

Як пише «Суспільне», Оксана Зубковська тріумфує в стрибках у довжину на пʼятій Паралімпіаді поспіль — серія продовжується з дебютних Ігор українки в Пекіні 2008 року.

А до цього перше золото у плаванні на 100 метрів вільним стилем (клас S5) приніс Олександр Комаров.

Нагадаємо, що миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух завоювали «бронзу» в парному турнірі (клас XD17) на Іграх у Парижі.

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