Миколаївська плавчиня Гонтар здобула «бронзу» на Паралімпіаді-2024

Анна Гонтар. Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, розіграли комплект медалей у жіночому плаванні на 100 метрів брасом серед представниць класу SB5.

20-річна миколаївська плавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою, подолавши дистанцію за 1:44,25 хвилини, пишуть «НикВести».

«Золото» дисципліни здобула британка Харві Грейс, а срібну медаль – представниця Китаю Чжан Лі.

У доробку Анни Гонтар вже є «бронза» Паралімпійських ігор 2024 — у жіночому плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представниць класу S6. На цій дистанції вона також здобула третє місце на Олімпіаді-2020 у Токіо, яка пройшла у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору, 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, що миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова та львівський тенісист Віктор Дідух завоювали бронзу в парному турнірі (клас XD17) на Іграх у Парижі.