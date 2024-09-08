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Україна програла Албанії у стартовому матчі Ліги націй з футболу

Албанські гравці святкують перемогу в матчі Ліги націй УЄФА між Україною та Албанією в Празі, фото: AP PhotoАлбанські гравці святкують перемогу в матчі Ліги націй УЄФА між Україною та Албанією в Празі, фото: AP Photo

Збірна України з поразки розпочала новий сезон Ліги націй 2024/25 з футболу. Зустріч з Албанією на стадіоні Epet Arena у чеській Празі завершилася з рахунком 1:2. Наступний матч Україна зіграє проти Чехії у вівторок, 10 вересня.

Про це йдеться у текстовій трансляції на сайті Української асоціації футболу.

У першому таймі Україна повільно і прогнозовано розігрувала свої комбінації, а Албанії не вистачало майстерності, щоб нівелювати будь-яку загрозу на власній половині поля.

Обидві команди створили по два небезпечних моменти за тайм, а втім, табло так і залишилось на нулі.

Однак одразу після перерви українці відкрили рахунок. На 49-й хвилині Віталій Миколенко навісив з лівого флангу, м’яч пролетів повз усіх гравців в штрафному та дістався Юхима Коноплі, який відправив його у сітку воріт противника.

Та вже через 5 хвилин Албанія зрівняла рахунок. Спершу Анатолій Трубін врятував українську команду після удару від Рея Маная, однак у результаті кутового м’яч відскочив до Ардіана Ісмайлі, який реалізував удар.

Після цього команди зіткнулися в атаках — забити другий гол вдалося албанцям. Атака пройшла лівим флангом, і ніхто з українських захисників зміг зупинити Ясіра Асані, який забив у ворота України.

Нагадаємо, миколаївський легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.

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