Миколаївський легкоатлет виграв золото на чемпіонаті України у стрибках з жердиною

Миколаївський спортсмен завоював золото на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, який відбувся 21-22 вересня у Івано-Франківську.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Вихованець Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики Марк Закотенко став чемпіоном України у стрибках з жердиною (3 м 60 см).

Підготували спортсмена тренери Микола Храпко та Юрій Строін.

Миколаївський легкоатлет Марк Закотенко на чемпіонаті України у стрибках з жердиною, фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.