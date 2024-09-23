Миколаївський легкоатлет виграв золото на чемпіонаті України у стрибках з жердиною
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- Марія Хаміцевич
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10:11, 23 вересня, 2024
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Миколаївський спортсмен завоював золото на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, який відбувся 21-22 вересня у Івано-Франківську.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Вихованець Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики Марк Закотенко став чемпіоном України у стрибках з жердиною (3 м 60 см).
Підготували спортсмена тренери Микола Храпко та Юрій Строін.
Нагадаємо, легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.
Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.