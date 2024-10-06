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Миколаївський тхеквондист став бронзовим призером Чемпіонату Світу серед юніорів

Самір Мірзоєв на Чемпіонаті Світу з тхеквондо у Кореї, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММРСамір Мірзоєв на Чемпіонаті Світу з тхеквондо у Кореї, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

З 1 по 6 жовтня в Кореї відбувся Чемпіонат Світу з тхеквондо серед юніорів, де миколаївський спортсмен здобув призове місце.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що спортсмен школи вищої спортивної майстерності Самір Мірзоєв став бронзовим призером чемпіонату.

Підготували його тренери — Олег Машкін Олег та Тетяна Росовська.

Самір Мірзоєв на Чемпіонаті Світу з тхеквондо у Кореї, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММРСамір Мірзоєв на Чемпіонаті Світу з тхеквондо у Кореї, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Нагадаємо, що миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв визнаний «Найкращим юним спортсменом грудня 2023 року» за версією Національного олімпійського комітету України.

Раніше повідомлялося, що миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії юніори (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».

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