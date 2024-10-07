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Спортсмени Миколаївщини вибороли 31 медаль на Чемпіонаті України з кіокушин карате

Спортсмени Миколаївщини з кіокушин карате. Фото: первомайська Федерація Кіокушин КаратеСпортсмени Миколаївщини з кіокушин карате. Фото: первомайська Федерація Кіокушин Карате

Спортсмени Миколаївщини завоювали друге командне місце та 31 медаль на Кубок України з кіокушин карате ІКО-1.

Про це повідомили у первомайській Федерації Кіокушин Карате.

Змагання серед дітей, юнаків, дівчат та юніорів пройшли 5-6жовтня у місті Дніпро в спорткомлексі «Олімпійські резерви».

В змаганнях прийняли участь більше 400 спортсменів з 12 областей України. Бої проводилися на 4 татамі.

Миколаївську область представили 41 спортсмен із федерації Миколаєва,  відділення кіокушин карате Миколаївської обласної комплексної комунальної дитячо- юнацької спортивної школи №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

Спортсмени Миколаївщини з кіокушин карате. Фото: первомайська Федерація Кіокушин КаратеСпортсмени Миколаївщини з кіокушин карате. Фото: первомайська Федерація Кіокушин Карате

За результатами турніру збірна команда Миколаївської області виборола друге командне місце та 31 медаль.

Підготували команду до виступу тренери Юрія Галімона, Анастасію Галімон та Анатолія Яковенка.

Спортсмени Миколаївщини з кіокушин карате. Фото: первомайська Федерація Кіокушин КаратеСпортсмени Миколаївщини з кіокушин карате. Фото: первомайська Федерація Кіокушин Карате

Нагадаємо, що у вересні спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубку Києва з кіокушин карате серед дітей юнаків, дівчат та юніорів.

Раніше повідомлялося, що спортсмен з кіокушин карате з Миколаївщини Станіслав Струкуленко завоював срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.

Також нагадаємо, що У Дніпрі відбувся Чемпіонат України з кіокушин карате. Команда миколаївських та первомайських спортсменів посіла друге місце, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.

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