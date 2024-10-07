Вознесенські спортсмени вибороли медалі на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

Турнір з греко-римської боротьби, Фото Центрального залу боротьби

4-6 жовтня у місті Києві пройшов Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений Захисникам України.

Про це повідомляється на сторінці Центрального залу боротьби «Школа Спорту».

511 учасників, 40 команд з усієї країни. Серед учасників і вознесенські спортсмени, які здобули призові місця.

«Наші борці показали високий рівень підготовки та вдало виступили на змаганнях», — зазначили у Вознесенській міський раді.

Чемпіонами турніру, у своїх вагових категоріях, стали: Іван Гуцол та Олег Колотюк. Срібло турніру здобув Святослав Сазонов, а бронзу виборов Артем Калинюк. Єгор Доновий, Максим Грущенко та Денис Плахотний зайняли 5 місця.

Турнір з греко-римської боротьби, Фото Вознесенської міської ради

«Щиро вітаємо тренера Володимира Матіїва та всю команду з чудовим результатом! Команда вкотре доводить, що наші борці є одними з найсильніших у країні. Бажаємо подальших успіхів та нових перемог на спортивних аренах», — міська влада привітала спортсменів та тренера.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що спортсмени Миколаївщини вибороли 31 медаль на Чемпіонаті України з кіокушин карате.