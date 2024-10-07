  • понеділок

    7 жовтня, 2024

  • 14.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 14.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вознесенські спортсмени вибороли медалі на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

Турнір з греко-римської боротьби, Фото Центрального залу боротьбиТурнір з греко-римської боротьби, Фото Центрального залу боротьби

4-6 жовтня у місті Києві пройшов Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений Захисникам України.

Про це повідомляється на сторінці Центрального залу боротьби «Школа Спорту».

511 учасників, 40 команд з усієї країни. Серед учасників і вознесенські спортсмени, які здобули призові місця. 

«Наші борці показали високий рівень підготовки та вдало виступили на змаганнях», — зазначили у Вознесенській міський раді. 

Чемпіонами турніру, у своїх вагових категоріях, стали: Іван Гуцол та Олег Колотюк. Срібло турніру здобув Святослав Сазонов, а бронзу виборов Артем Калинюк. Єгор Доновий, Максим Грущенко та Денис Плахотний зайняли 5 місця.

Турнір з греко-римської боротьби, Фото Вознесенської міської радиТурнір з греко-римської боротьби, Фото Вознесенської міської ради

«Щиро вітаємо тренера Володимира Матіїва та всю команду з чудовим результатом! Команда вкотре доводить, що наші борці є одними з найсильніших у країні. Бажаємо подальших успіхів та нових перемог на спортивних аренах», — міська влада привітала спортсменів та тренера. 

Раніше «МикВісті» повідомляли, що спортсмени Миколаївщини вибороли 31 медаль на Чемпіонаті України з кіокушин карате.

Останні новини про: медалі

Миколаївські легкоатлети здобули медалі на Чемпіонаті України
У 2023 році миколаївські спортсмени вибороли 367 медалей
Український стрілець Куліш виборов срібло на Олімпіаді-2024

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: медалі

Український стрілець Куліш виборов срібло на Олімпіаді-2024
У 2023 році миколаївські спортсмени вибороли 367 медалей
Миколаївські легкоатлети здобули медалі на Чемпіонаті України

Єрмолаєв розповів, що головний архітектор Поляков «хитро підсунув» депутатам дозвіл на кіоски

Управління каналів річки Інгулець сплатило ₴1,2 млн збитків через забруднення повітря

5 годин тому

Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Головне сьогодні