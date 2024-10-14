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Миколаївський боксер став переможцем на Кубку України

Миколаївський боксер став переможцем на Кубку України. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський боксер став переможцем на Кубку України. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський боксер Максим Зіневич здобув перемогу на Кубку України з боксу

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

Кубок України з боксу серед чоловіків та жінок, присвячений Дню захисників і захисниць, проходив 7-13 жовтня на Рівненщині

Миколаївський спортсмен Максим Зіневич, який виступає у ваговій категорії 75 кілограм, став переможцем Кубка України з боксу.

У чвертьфіналі Максим Зіневич переміг представника Чернівців Максима Петринку. У півфінальному раунді він переміг спортсмена з Кіровоградської області Романа Крайника. У боротьбі за золоту нагороду Максим Зіневич переміг київського боксера Артема Галузинського.

Нагадаємо, що у липні цього року  Максим Зіневич виборов золоту нагороду на всеукраїнському турнірі з боксу.

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