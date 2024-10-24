Український пожежник встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США
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- Марія Хаміцевич
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9:32, 24 жовтня, 2024
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Українському вогнеборцю Олександру Барану вдалося встановити світовий рекорд у категорії чоловічого тандему на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США.
Про це 24 жовтня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Зазначається, що Олександр Баран у тандемі з колегою із Флориди Макензі Бріггсом під час кваліфікації пробігли дистанцію з вражаючим часом 1:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки.
«Цей приголомшливий результат демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників» — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська встановила рекорд на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у грецькій Каламаті. У дисципліні «постійна вага без ласт» (CNF) вона занурилася на рекордні 80 метрів.
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