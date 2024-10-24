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Український пожежник встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників у США

Українському вогнеборцю Олександру Барану вдалося встановити світовий рекорд у категорії чоловічого тандему на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США.

Про це 24 жовтня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що Олександр Баран у тандемі з колегою із Флориди Макензі Бріггсом під час кваліфікації пробігли дистанцію з вражаючим часом 1:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки.

«Цей приголомшливий результат демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників» — йдеться в повідомленні.

Олександр Баран та Макензі Бріггс на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США, фото: ДСНСОлександр Баран та Макензі Бріггс на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США, фото: ДСНС
Олександр Баран на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США, фото: ДСНСОлександр Баран на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США, фото: ДСНС
Олександр Баран на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США, фото: ДСНСОлександр Баран на Чемпіонаті світу серед рятувальників у США, фото: ДСНС

Нагадаємо, що спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська встановила рекорд на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у грецькій Каламаті. У дисципліні «постійна вага без ласт» (CNF) вона занурилася на рекордні 80 метрів.

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