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Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії

На міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо «Dracula Open», що відбувся в Бухаресті, одеські спортсмени здобули три медалі для національної збірної.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації. 

Загалом українська команда з 13 спортсменів завоювала п'ять медалей (одну золоту, дві срібні та три бронзові). 

Спортсмени Одещини принесли Україні три медалі, а саме:

• Анастасія Волосенко (до 46 кг, юніори) — срібна медаль

• Златослава Волосенко (до 49 кг, юніори) — бронзова медаль

• Матвій Лукашук (до 78 кг, юніори) — бронзова медаль

Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії, фото: Одеська ОВАОдеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії, фото: Одеська ОВА
Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії, фото: Одеська ОВАОдеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії, фото: Одеська ОВА
Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії, фото: Одеська ОВАОдеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, нещодавно миколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді.

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