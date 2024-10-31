Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії
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- Анна Гакман
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21:45, 31 жовтня, 2024
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На міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо «Dracula Open», що відбувся в Бухаресті, одеські спортсмени здобули три медалі для національної збірної.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації.
Загалом українська команда з 13 спортсменів завоювала п'ять медалей (одну золоту, дві срібні та три бронзові).
Спортсмени Одещини принесли Україні три медалі, а саме:
• Анастасія Волосенко (до 46 кг, юніори) — срібна медаль
• Златослава Волосенко (до 49 кг, юніори) — бронзова медаль
• Матвій Лукашук (до 78 кг, юніори) — бронзова медаль
Нагадаємо, нещодавно миколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді.
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