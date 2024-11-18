У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу, який присвятили загиблим захисникам — Олександру Білецькому та Артему Хану.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, у турнірі взяли участь понад 60 спортсменів. Вони представляли боксерські клуби Миколаєва і Одеси.

Зазначається, що чемпіонат проходив у Миколаївській дитячо-юнацькій спортивній школі № 6.

Заступник директора закладу Олег Машкін розповів, що загиблі захисники були вихованцями цієї школи.

«Змагання ми присвятили двом бійцям, які, на жаль, загинули захищаючи нашу державу. Це два вихованця нашої спортивної школи Артем Хан, кандидата у майстри спорту України, та Олександр Білецький, майстер спорту України», — зазначив Олег Машкін.

Загиблим захисники — Олександр Білецький та Артем Хан. Фото: Миколаївська міська рада

Також чемпіонат відвідали секретар міської ради Дмитро Фалько, заступник міського голови Анатолій Петров, а також рідні воїнів.

Дмитро Фалько сказав, що Артем Хан і Олександр Білецький є справжніми героями, завдяки таким, як вони Миколаїв — вільне місто і ми маємо можливість проводити подібні змагання.

«Беручи участь у турнірі, як цей, юнаки можуть загартовувати свій характер та готувати фундамент своїх подальших перемог», — наголосив Дмитро Фалько.

Секретар міської ради Дмитро Фалько. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся чемпіонат з боксу, присвячений загиблим захисникам. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.