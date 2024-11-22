Миколаївський тхеквондист став віцечемпіоном Європи
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- Володимир Коваль
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12:10, 22 листопада, 2024
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Миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи U-21 у ваговій категорії до 58 кілограм.
У фіналі Самір Мірзоєв поступився представнику Туреччини, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Зазначається, що на минулорічному чемпіонаті Європи U-21 Самір Мірзоєв виборов бронзову медаль, а в жовтні цього року став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів.
Раніше миколаївський тхеквондист Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо (ВТФ) у столиці Естонії Таллінні.
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