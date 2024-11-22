Миколаївський тхеквондист став віцечемпіоном Європи

Самір Мірзоєв. Фото: Федерація тхеквондо України

Миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи U-21 у ваговій категорії до 58 кілограм.

У фіналі Самір Мірзоєв поступився представнику Туреччини, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що на минулорічному чемпіонаті Європи U-21 Самір Мірзоєв виборов бронзову медаль, а в жовтні цього року став бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів.

Раніше миколаївський тхеквондист Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо (ВТФ) у столиці Естонії Таллінні.