Збірна України з футболу дізналась суперника у плей-оф Ліги націй
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- Володимир Коваль
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16:45, 24 листопада, 2024
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У п'ятницю, 22 листопада, відбулась церемонія жеребкування плей-оф Ліги націй-2024/2025, за підсумками якої визначився суперник національної збірної України.
Згідно з регламентом, в плей-оф за місця в Лізі А циклу 2026/2027 зустрінуться треті команди груп Ліги А та другі збірні груп Ліги В, повідомляє пресслужба Асоціації футболу України.
За результатами жеребкування, наша збірна в двоматчевому протистоянні зустрінеться зі збірною Бельгії.
Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.
Нагадаємо, збірна України з поразки розпочала новий сезон Ліги націй 2024/25 з футболу.
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