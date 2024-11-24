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Збірна України з футболу дізналась суперника у плей-оф Ліги націй

Збірна України. Фото: УАФЗбірна України. Фото: УАФ

У п'ятницю, 22 листопада, відбулась церемонія жеребкування плей-оф Ліги націй-2024/2025, за підсумками якої визначився суперник національної збірної України.

Згідно з регламентом, в плей-оф за місця в Лізі А циклу 2026/2027 зустрінуться треті команди груп Ліги А та другі збірні груп Ліги В, повідомляє пресслужба Асоціації футболу України.

За результатами жеребкування, наша збірна в двоматчевому протистоянні зустрінеться зі збірною Бельгії.

Результати жеребкування плей-оф ЛІги націй. Інфографіка: УАФРезультати жеребкування плей-оф ЛІги націй. Інфографіка: УАФ

Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

Нагадаємо, збірна України з поразки розпочала новий сезон Ліги націй 2024/25 з футболу. 

 

 

 

 

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