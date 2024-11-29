Миколаївець Насібов потрапив у рейтинг найкращих борців світу
-
- Аліна Квітко
-
•
-
17:32, 29 листопада, 2024
-
Український спортсмен, уродженець Миколаєва, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов увійшов до рейтингу (UWW) найкращих борців світу 2024 року.
Об’єднаний світ боротьби (UWW) оприлюднив підсумковий рейтинг найкращих борців за 2024 рік. Серед трійки лідерів у своїх вагових категоріях — два українські спортсмени греко-римського стилю: Парвіз Насібов (вагова категорія до 67 кг) та Жан Беленюк (вагова категорія до 87 кг).
У 2024 році Парвіз Насібов здобув значні результати:
- Срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі,
- Бронзу на чемпіонаті Європи,
- Перемогу на Zagreb Open — одному з найбільш престижних рейтингових турнірів.
Спортсмен поділився своїми враженнями та планами на майбутнє:
— Це говорить про те, що є куди рости і куди прагнути: посунути тих двох попереду. Тому зроблю все, щоб наступного року очолювати цей рейтинг, — сказав Парвіз Насібов.
Нагадаємо, що миколаївська спортсменка Ольга Харлан та багаторазовий чемпіон Паралімпійських Ігор Цвєтов потрапили до списку «УП 100», в рамках премії нагородили лідерів-українців в різних категоріях.
Останні новини про: Спорт