Миколаївець Насібов потрапив у рейтинг найкращих борців світу

Об’єднаний світ боротьби (UWW) оприлюднив підсумковий рейтинг найкращих борців за 2024 рік. Серед трійки лідерів у своїх вагових категоріях — два українські спортсмени греко-римського стилю: Парвіз Насібов (вагова категорія до 67 кг) та Жан Беленюк (вагова категорія до 87 кг).

У 2024 році Парвіз Насібов здобув значні результати:

Срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі,

Бронзу на чемпіонаті Європи,

Перемогу на Zagreb Open — одному з найбільш престижних рейтингових турнірів.

Спортсмен поділився своїми враженнями та планами на майбутнє:

— Це говорить про те, що є куди рости і куди прагнути: посунути тих двох попереду. Тому зроблю все, щоб наступного року очолювати цей рейтинг, — сказав Парвіз Насібов.

Нагадаємо, що миколаївська спортсменка Ольга Харлан та багаторазовий чемпіон Паралімпійських Ігор Цвєтов потрапили до списку «УП 100», в рамках премії нагородили лідерів-українців в різних категоріях.