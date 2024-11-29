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Миколаївець Насібов потрапив у рейтинг найкращих борців світу

Миколаївець Парвіз Насібов потрапив у рейтинг найкращих борців світу 2024 року. Фото: olympicuaМиколаївець Парвіз Насібов потрапив у рейтинг найкращих борців світу 2024 року. Фото: olympicua

Український спортсмен, уродженець Миколаєва, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов увійшов до рейтингу (UWW) найкращих борців світу 2024 року.

Про це повідомили в Національному Олімпійському комітеті України.

Об’єднаний світ боротьби (UWW) оприлюднив підсумковий рейтинг найкращих борців за 2024 рік. Серед трійки лідерів у своїх вагових категоріях — два українські спортсмени греко-римського стилю: Парвіз Насібов (вагова категорія до 67 кг) та Жан Беленюк (вагова категорія до 87 кг).

У 2024 році Парвіз Насібов здобув значні результати:

  • Срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі,
  • Бронзу на чемпіонаті Європи,
  • Перемогу на Zagreb Open — одному з найбільш престижних рейтингових турнірів.

Спортсмен поділився своїми враженнями та планами на майбутнє:

— Це говорить про те, що є куди рости і куди прагнути: посунути тих двох попереду. Тому зроблю все, щоб наступного року очолювати цей рейтинг, — сказав Парвіз Насібов.

Нагадаємо, що миколаївська спортсменка Ольга Харлан та багаторазовий чемпіон Паралімпійських Ігор Цвєтов потрапили до списку «УП 100», в рамках премії нагородили лідерів-українців в різних категоріях.

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