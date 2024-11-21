Миколаївські спортсмени Харлан та Цветов у списку лідерів-українців «УП 100»

Ігор Цвєтов та Ольга Харлан

Миколаївська спортсменка Ольга Харлан та багаторазовий чемпіон Паралімпійських Ігор Цвєтов потрапили до списку «УП 100», в рамках премії нагородили лідерів-українців в різних категоріях.

Про це повідомляє «Українська правда».

Цьогоріч відбудеться друга премія «УП 100». Нагороди роздаватимуть у таких категоріях, як суспільство, державне управління, захисники, бізнес, спорт та культура.

Ольга Харлан. Фото з відкритих джерел

До сотні у категорії спорт потрапила відома миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Про неї відзиваються не тільки, як про сильну спортсменку, але й як про емпатичну людину, яка завжди вислухає, зрозуміє та буде поряд у важкі часи.

«Я дуже добре пам'ятаю, як було нелегко, коли я втратила батька. Але ту каву з Олею в Портленді у звичайній американській кафешці я ніколи не забуду. Вона справді мене вислухала, дала мені підтримку та опору, яка мені була така потрібна. Вона дала мені зрозуміти, що я не одна, що є люди, які поряд та розуміють», — згадує українська шаблістка, олімпійська чемпіонка 2024 року в командних змаганнях Юлія Бакастова.

Також у списку миколаївський легкоатлет, багаторазовий чемпіон Паралімпійських ігор Ігор Цвєтов.

Ігор Цвєтов. Фото з відкритих джерел

Про спортсмена говорять, як про цілеспрямованого та впевненого у собі.

«Перед Парижем мені вдалося з ним спарингуватися у вибіганні з колодок — для нас це було дуже весело та корисно для основного старту. Перемога в Парижі-2024 для Ігоря була дуже важливою, бо основними суперниками були росіяни, і до того ж у Токіо одному з них він поступився в боротьбі за золото. Бажаю Ігорю з тренером і надалі покращувати результати та ставити нові рекорди», — розповів паралімпійський чемпіон Токіо-2020 у стрибках у довжину Владислав Загребельний.

У березні 2024 року миколаївська спортсменка Ольга Харлан та ексрадниця голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма — Ольга Малярчук потрапили до списку «УП 100. Сила жінок».

Нагадаємо, що у жовтні двократна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продала на благодійному аукціоні свою шаблю, якою завдала переможного удару у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в командних змаганнях.

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Раніше повідомлялося, що миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала бронзу на Олімпіаді — 2024.

Також Ольга Харлан привезла олімпійські медалі пораненим українським війскьковим.

Нагадаємо, що миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала бронзу на Олімпіаді — 2024.

Ольга Харлан привезла олімпійські медалі пораненим українським війскьковим.

Також миколаївську фехтувальницю Харлан відзначили «Хрестом пошани» від СБУ.

Нагадаємо, що у вересні миколаївський легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.

Також у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди миколаївським паралімпійцям та їхнім тренерам. Тоді Ігоря Цвєтова нагородили орденом «За заслуги» І ступеня