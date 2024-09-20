Президент Зеленський нагородив миколаївських паралімпійців та їх наставників
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:30, 20 вересня, 2024
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Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди миколаївським паралімпійцям та їхнім тренерам.
Відповідний указ №635 опубліковано на сайті Офісу президента.
«За досягнення високих спортивних результатів на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх у місті Парижі (Французька Республіка), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України», — йдеться в документі.
Хто отримав нагороди:
- Ігор Цвєтов нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня;
- Сергій Паламарчук нагороджений орденом «За мужність» ІІ ступеня;
- Анна Гонтар нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня;
- Ірина Шинкарьова нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня;
- Віктор Деркач (особистий тренер Ігоря Цвєтова) нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня;
- Олена Сальнікова (особистий тренер Анни Гонтар) нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.
Які результати показали миколаївські спортсмени на Паралімпіаді в Парижі?
На Паралімпійських іграх у Парижі, які тривали з 28 серпня по 8 вересня 2024 року, Миколаївську область представили 9 спортсменів. За результатами Паралімпіади-2024 вони здобули загалом 8 медалей.
Дві золоті медалі завоював 30-річний Ігор Цвєтов. Параатлет фінішував першим у змаганнях з бігу на 100 та 200 метрів у класі Т35. Три бронзи для України здобула Анна Гонтар: у плаванні на 50 метрів вільним стилем, на 100 метрів брасом та в естафеті 4х50 метрів.
Ще дві бронзи з плавання отримав миколаївець Сергій Паламарчук у 50 метрах на спині та 200 метрах вільним стилем.
Восьму медаль, бронзову, здобула тенісистка Ірина Шинкарьова, виступивши у парі з львівським спортсменом у класі XD17.