Миколаївський шашкіст здобув три золота на турнірі України та став абсолютним чемпіоном
-
- Альона Коханчук
-
•
-
11:10, 02 грудня, 2024
-
Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став абсолютним чемпіоном України.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації
Молодіжний чемпіонат України з шашок-64 проходив 23-30 листопада у місті Яворів (Львівська область).
Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став абсолютним чемпіоном у віковій категорії 1998 рік народження та молодші (молодь до 26 років). Шашкіст здобув три золоті нагороди у трьох програмах чемпіонату України.
Нагадаємо, що у липні цього року Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.
Останні новини про: Спорт