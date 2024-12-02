Миколаївський шашкіст здобув три золота на турнірі України та став абсолютним чемпіоном

Миколаївський шашкіст здобув три золота на турнірі України. Фото: Миколаївська обласна рада

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став абсолютним чемпіоном України.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації

Молодіжний чемпіонат України з шашок-64 проходив 23-30 листопада у місті Яворів (Львівська область).

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став абсолютним чемпіоном у віковій категорії 1998 рік народження та молодші (молодь до 26 років). Шашкіст здобув три золоті нагороди у трьох програмах чемпіонату України.

Нагадаємо, що у липні цього року Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.