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Миколаївський шашкіст здобув три золота на турнірі України та став абсолютним чемпіоном

Миколаївський шахіст здобув три золота на турнірі України. Фото: Миколаївська обласна радаМиколаївський шашкіст здобув три золота на турнірі України. Фото: Миколаївська обласна рада

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став абсолютним чемпіоном України.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації

Молодіжний чемпіонат України з шашок-64 проходив 23-30 листопада у місті Яворів (Львівська область).

Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков став абсолютним чемпіоном у віковій категорії 1998 рік народження та молодші (молодь до 26 років). Шашкіст здобув три золоті нагороди у трьох програмах чемпіонату України.

Нагадаємо, що у липні цього року Матвєй Колєсніков став триразовим призером чемпіонату України з шашок-100.

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