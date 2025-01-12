Миколаївська рапіристка Полозюк показала найкращий результат на Кубку світу з фехтування в Гонконгу

Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк показала найкращий результат на Кубку світу з фехтування в Гонконгу, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Учора, 11 січня, у Гонконгу завершилися особисті змагання Кубка світу з фехтування на рапірах серед жінок. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк стала найкращою серед українок, посівши 29 місце та вдруге поспіль увійшовши до 32 найсильніших.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

У змаганнях взяли участь п’ять українських фехтувальниць, що стало п’ятим показником за кількістю учасниць після Італії, США, Японії та Південної Кореї.

«22-річна рапіристка з Миколаєва виграла п’ять з шести боїв в групі й ще три в олімпійці, з яких два з мінімальною перевагою: в 1/64 над румункою Емілією Корбу (15:14), в 1/32 – над Ліллі Марією Бруггер (на пріоритеті 12:11)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року миколаївська рапіристка Полозюк в складі національної збірної завоювала історичне срібло Кубка світу в Тунісі.