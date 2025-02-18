Магучіх виборола золото на турнірі в Італії

Ярослава Магучіх. Фото: Manon Cruz, REUTERS

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото на турнірі в Удіне, Італія.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Зазначається, що українка пропустила чотири перші позначки і стартувала з висоти 1.91 метра.

«До того часу з боротьби вибули шість стрибунок з десяти: чотири на висоті 1.82 м та ще дві на 1.88 м. У боротьбі за подіум залишились Магучіх, чемпіонка Італії Ідеа П'ьєроні, чемпіонка Європи U18 Ліліанна Баторі та срібна призерка чемпіонату Європи U20 Елізабет Пігела», — йдеться у повідомленні.

Золото на висоті 1.94 метра здобували Магучіх та Баторі. Італійка підняла планку до 1.91 м з останньої спроби, тоді як Ярослава Магучіх здолала цю висоту з першої спроби, а її суперниця не змогла цього зробити.

Після перемоги Магучіх намагалася подолати висоту 1.98 метра, але не використала жодної спроби та завершила змагання з результатом 1.94 метра.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала звання найкращої легкоатлетки світу у 2024 році в небігових дисциплінах за версією World Athletics.