Миколаївські гімнастки вибороли нагороди на турнірі в Одесі
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- Даріна Мельничук
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23:00, 04 березня, 2025
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Художні гімнастки з Миколаївщини вибороли призові місця на відкритому турнірі «Odessa Cup», який відбувся 27 та 28 лютого.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що спортсменки КДЮСШ «Перемога» вибороли на змаганні найвищі нагороди:
- Мілєна Шевченко — 1 місце у загальному заліку, 1 місце у вправі з булавами;
- Владислава Баранова — 1 місце у загальному заліку, 1 місце у вправі з булавами;
- Нана Ігнатенкова — 1 місце у загальному заліку, 2 місце у вправі з булавами;
- Альона Павліщева — 2 місце у загальному заліку, 3 місце у вправі зі стрічкою;
- Аріна Сидорук — 3 місце у загальному заліку, 1 місце у вправі зі стрічкою;
- Каріна Коврига — 3 місце у загальному заліку, 1 місце у вправі з м’ячем;
- Віталіна Попова — 3 місце у загальному заліку.
Гімнасток тренують Алла Буяшенко та Вікторія Шевченко.
Нагадаємо, миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату Європи.
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