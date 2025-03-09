Магучіх утретє стала чемпіонкою Європи у стрибках у висоту в приміщенні

Ярослава Магучіх у фіналі Чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні у нідерландському місті Апелдорн, 9 березня 2025 року. Фото: Michael Steele / Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх втретє поспіль виборола золото на чемпіонаті Європи в приміщенні у стрибках у висоту. Змагання відбулися в нідерландському місті Апелдорн.

Про це повідомляє «Суспільне. Спорт».

Зазначається, що у фіналі Магучіх змагалася з вісьмома спортсменками, серед яких віцечемпіонка Європи на відкритому повітрі сербка Ангеліна Топич, сьомий номер світового рейтингу німкеня Крістіна Гонзель і фіналістка чемпіонату світу британка Морган Лейк.

Українка розпочала виступ із висоти 1,92 метри, яку взяла з першої спроби. Потім так само легко подолала 1,95 метри, повторивши досягнення лише сербки Топич, якій знадобилося два стрибки. Решта суперниць вибули з результатом 1,92 метри.

Наступну висоту 1,97 метри Магучіх подолала з першої спроби, а Топич одразу перенесла стрибок на 1,99 метри, яку ще ніколи не брала у своїй кар’єрі. Українка підкорила цю висоту із другої спроби, тоді як її суперниця не змогла здійснити успішний стрибок.

Таким чином, Ярослава Магучіх стала триразовою чемпіонкою Європи в приміщенні. Срібло здобула Ангеліна Топич, а бронзу — шведка Енгла Нільссон із результатом 1,92 метри.

Раніше легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото на турнірі в Удіне, Італія.