Дзюдоїсти з Миколаєва вибороли 10 нагород на турнірі «Південна ліга»

Учасники змагань з дзюдо в Одесі. Фото: Миколаївська міська рада

У неділю, 9 березня, в Одесі пройшов другий тур змагань з дзюдо «Південна ліга». Миколаївські дзюдоїсти вибороли десять медалей.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, перше місце вибороли Темір Рабіж, Ілля Дідняк, Амір Абдурахманов, Тимофій Хіморода.

Срібло здобули Олександр Лісовик, Андрій Щербина, Адель Рябікіна. А бронзові нагороди вибороли Кирило Понідзельський, Матвій Матвєєв, Тимур Шаповалов.

Тренували спортсменів Тетяна Безрук, Світлана Садовська, Микола Пустохін, Євген Дейнега, Віктор Кізілов, Володимир Валуєв та Володимир Москаленко.

Раніше повідомлялось, що на турнірі з дзюдо в Одесі миколаївські спортсмени вибороли призові місця.