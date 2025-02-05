Миколаївські спортсмени вибороли сім медалей на турнірі з дзюдо
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
18:36, 05 лютого, 2025
-
В Одесі, 2 лютого, відбувся турнір з дзюдо, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.
Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що спортсмени ДЮСШ з єдиноборств здобули сім нагород:
- Софія Урунова — 1 місце;
- Тимофій Хіморода — 1 місце;
- Акім Власенко — 1 місце;
- Артем Ключко — 2 місце;
- Ілля Дідняк — 3 місце;
- Кирило Понідзельський — 3 місце;
- Вікторія Кізілова — 3 місце.
Тренують спортсменів Євген Дейнега, Віктор Кізілов, Тетяна Безрук, Володимир Валуєв, Світлана Садовська.
Нагадаємо, спортсмени з Вознесенська здобули золото на чемпіонаті з таїландського боксу в Одесі.
Останні новини про: Спорт