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Миколаївські спортсмени вибороли сім медалей на турнірі з дзюдо

Миколаївські спортсмени на турнірі з дзюдо в Одесі. Фото: Управління спорту ММРМиколаївські спортсмени на турнірі з дзюдо в Одесі. Фото: Управління спорту ММР

В Одесі, 2 лютого, відбувся турнір з дзюдо, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. 

Зазначається, що спортсмени ДЮСШ з єдиноборств здобули сім нагород: 

  • Софія Урунова — 1 місце;
  • Тимофій Хіморода — 1 місце; 
  • Акім Власенко — 1 місце; 
  • Артем Ключко — 2 місце; 
  • Ілля Дідняк — 3 місце; 
  • Кирило Понідзельський — 3 місце;
  • Вікторія Кізілова — 3 місце. 

Тренують спортсменів Євген Дейнега, Віктор Кізілов, Тетяна Безрук, Володимир Валуєв, Світлана Садовська.

Нагадаємо, спортсмени з Вознесенська здобули золото на чемпіонаті з таїландського боксу в Одесі.

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