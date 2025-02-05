Миколаївські спортсмени вибороли сім медалей на турнірі з дзюдо

Миколаївські спортсмени на турнірі з дзюдо в Одесі. Фото: Управління спорту ММР

В Одесі, 2 лютого, відбувся турнір з дзюдо, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що спортсмени ДЮСШ з єдиноборств здобули сім нагород:

Софія Урунова — 1 місце;

Тимофій Хіморода — 1 місце;

Акім Власенко — 1 місце;

Артем Ключко — 2 місце;

Ілля Дідняк — 3 місце;

Кирило Понідзельський — 3 місце;

Вікторія Кізілова — 3 місце.

Тренують спортсменів Євген Дейнега, Віктор Кізілов, Тетяна Безрук, Володимир Валуєв, Світлана Садовська.

Нагадаємо, спортсмени з Вознесенська здобули золото на чемпіонаті з таїландського боксу в Одесі.