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Спортсмени з Вознесенська здобули золото на чемпіонаті з таїландського боксу

З 30 січня по 2 лютого в Одесі пройшов обласний Чемпіонат з таїландського боксу Муей Тай.

Як повідомили в пресслужбі мерії, Вознесенську громаду на змаганнях представляли спортсмени клубу «Ягуар». 

Спортсмени з Вознесенська на чемпіонаті з таїландського боксу в Одесі. Фото: клуб «Ягуар»Спортсмени з Вознесенська на чемпіонаті з таїландського боксу в Одесі. Фото: клуб «Ягуар»
Спортсмени з Вознесенська на чемпіонаті з таїландського боксу в Одесі. Фото: клуб «Ягуар»Спортсмени з Вознесенська на чемпіонаті з таїландського боксу в Одесі. Фото: клуб «Ягуар»

За підсумками чемпіонату золоті медалі здобули Дмитро Волков та Аліса Івон.

«Пишаємося нашими бійцями та їхнім тренером. Дякуємо за вашу наполегливість, перемоги та любов до спорту. Бажаємо нових звершень і ще більше чемпіонських титулів!», — йдеться в повідомленні. 

Раніше вознесенські спортсмени здобули призові місця на Чемпіонаті України з таїландського боксу Муей Тай, який відбувся у жовтні 2024 року у Броварах.

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