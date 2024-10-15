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Золото та срібло: Вознесенські спортсмени стали чемпіонами з таїландського боксу

Переможці Чемпіонату. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиПереможці Чемпіонату. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради
Переможці Чемпіонату. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиПереможці Чемпіонату. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Вознесенські спортсмени здобули призові місця на Чемпіонаті України з таїландського боксу Муей Тай, який відбувся 12-13 жовтня у Броварах.

Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради. 

У змаганнях взяли участь 250 спортсменів із семи областей України. Миколаївську область та Вознесенськ представляли чотири спортсмени клубу «ЯгуАР».

Дмитро Волков та Аліса Івон здобули золоті медалі, а Артем Короташ і Руслан Чотчаєв стали срібними призерами чемпіонату.

Раніше повідомлялось, що миколаївський боксер Максим Зіневич здобув перемогу на Кубку України з боксу.

Нагадаємо, що у жовтні також відбувся Чемпіонат Світу з тхеквондо серед юніорів в Кореї, де миколаївський спортсмен здобув призове місце.

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