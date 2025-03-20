Велогонщиця з Миколаєва стала чемпіонкою змагань у Португалії
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- Світлана Іванченко
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14:22, 20 березня, 2025
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Велогонщиця з Миколаєва Юлія Пчелінцева стала двічі чемпіонкою міжнародних змагань.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради, велоперегони проходили 15-16 березня в Португалії.
Миколаївська велогонщиця, вихованка СДЮСШОР з велоспорту, Юлія Пчелінцева двічі фінішувала першою в групових гонках, здобувши дві золоті нагороди. Тренують спортсменку Станіслав Небаба, Олена Будовіцька.
Раніше повідомлялось, що миколаївські велогонщики здобули 10 медалей на чемпіонат України на критому треку в неолімпійських номерах програми.
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