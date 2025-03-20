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Велогонщиця з Миколаєва стала чемпіонкою змагань у Португалії

Юлія Пчелінцева на міжнародних змагань у Португалії. Фото: Миколаївська міськрадаЮлія Пчелінцева на міжнародних змагань у Португалії. Фото: Миколаївська міськрада

Велогонщиця з Миколаєва Юлія Пчелінцева стала двічі чемпіонкою міжнародних змагань. 

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради, велоперегони проходили 15-16 березня в Португалії. 

Миколаївська велогонщиця, вихованка СДЮСШОР з велоспорту, Юлія Пчелінцева двічі фінішувала першою в групових гонках, здобувши дві золоті нагороди. Тренують спортсменку Станіслав Небаба, Олена Будовіцька.

Раніше повідомлялось, що миколаївські велогонщики здобули 10 медалей на чемпіонат України на критому треку в неолімпійських номерах програми.

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