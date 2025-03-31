Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени вибороли низку нагород у різних дисциплінах на особистому чемпіонаті України зі стрибків у воду, який проходив у Центрі спорту «Ліко».

Як повідомила пресслужба Миколаївської ОВА, у змаганнях взяли участь 69 спортсменів із восьми регіонів країни, зокрема представники Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Харківської областей та Києва.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА

Данило Коновалов став переможцем на трампліні один метр, а Богдан Чижовський здобув друге місце у стрибках з трьох метрового трампліну. Також, разом вони також відзначилися у синхронних стрибках з трьох метрового трампліна виборовши срібні нагороди.

У змаганнях на вишці в синхроні бронзу отримали Роман Галікберов і Ярослав Телебзда, а Роман Кравченко посів третє місце у міксті з вишки.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України зі стрибків у воду. Фото: Миколаївська ОВА

Раніше миколаївські спортсмени здобули призові нагороди на Кубку України зі стрибків у воду серед вікових груп «А» та «В». Три медалі у — Романа Галікберова.