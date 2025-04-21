Гімнастка з Миколаєва виборола бронзу на етапі Кубка світу в Баку

Національна збірна України з художньої гімнастики на етапі Кубка світу. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсменка з Миколаєва Валерія Перемета у складі національної збірної України з художньої гімнастики виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу.

Про досягнення спортсменки повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.

Змагання проходили з 18 по 20 квітня в азербайджанському Баку. До складу збірної також увійшли: Єлизавета Азза, Кіра Ширикіна, Надія Юріна та Олександра Ющак.

Національна збірна України з художньої гімнастики на етапі Кубка світу. Фото: Миколаївська ОВА Національна збірна України з художньої гімнастики на етапі Кубка світу. Фото: Миколаївська ОВА Національна збірна України з художньої гімнастики на етапі Кубка світу. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївська гімнастка Валерія Перемета та ще дві гімнастки Таїсія Онофрійчук та Кіра Ширикіна отримали посвідчення майстра спорту міжнародного класу.