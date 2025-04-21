Гімнастка з Миколаєва виборола бронзу на етапі Кубка світу в Баку
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- Світлана Іванченко
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13:43, 21 квітня, 2025
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Спортсменка з Миколаєва Валерія Перемета у складі національної збірної України з художньої гімнастики виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу.
Про досягнення спортсменки повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.
Змагання проходили з 18 по 20 квітня в азербайджанському Баку. До складу збірної також увійшли: Єлизавета Азза, Кіра Ширикіна, Надія Юріна та Олександра Ющак.
Нагадаємо, що миколаївська гімнастка Валерія Перемета та ще дві гімнастки Таїсія Онофрійчук та Кіра Ширикіна отримали посвідчення майстра спорту міжнародного класу.
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