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На Миколаївщині стартувала обласна регата з вітрильного спорту

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків «Вітрила Єдності».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Упродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагатимуться за нагороди в популярних класах яхт – Optimist, Cadet, RS Terra Pro та ILCA4.

Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА
Нагадаємо, що баскетбольна команда «Ніко-Баскет» офіційно переходить до Суперліги — найвищого дивізіону чемпіонату України. 

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