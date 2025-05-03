На Миколаївщині стартувала обласна регата з вітрильного спорту

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків «Вітрила Єдності».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Упродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагатимуться за нагороди в популярних класах яхт – Optimist, Cadet, RS Terra Pro та ILCA4.

Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту. Фото: Миколаївська ОВА