На Миколаївщині стартувала обласна регата з вітрильного спорту
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- Аліна Квітко
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13:55, 03 травня, 2025
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У Миколаєві стартувала Відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків «Вітрила Єдності».
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Упродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагатимуться за нагороди в популярних класах яхт – Optimist, Cadet, RS Terra Pro та ILCA4.
Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.
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