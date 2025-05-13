Гімнастки з Миколаївщини вибороли нагороди на змаганнях у Кропивницькому
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- Даріна Мельничук
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21:44, 13 травня, 2025
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Спортсменки з Миколаївщини здобули призові місця на змаганнях з художньої гімнастики «KROPYVNYTSKYI RG FEST».
Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що змагання відбувалися 9-11 травня у Кропивницькому. Вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» під керівництвом Наталі Мохналик здобули 7 нагород:
- Злата Литвиненко — 1 місце;
- Емілія Іванова — 1 місце;
- Марія Пішак — 2 місце;
- Руслана Палій — 2 місце;
- Аміна Гронська — 2 місце;
- Анастасія Ясиненко — 2 місце;
- Дарʼя Козирева — 2 місце.
Нагадаємо, миколаївська гімнастка Валерія Перемета у складі національної збірної у групових вправах завоювала срібло Європейського кубку в Баку.
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