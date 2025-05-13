Гімнастки з Миколаївщини вибороли нагороди на змаганнях у Кропивницькому

Миколаївські гімнастки на змаганнях у Кропивницькому. Фото: Управління спорту ММР

Спортсменки з Миколаївщини здобули призові місця на змаганнях з художньої гімнастики «KROPYVNYTSKYI RG FEST».

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання відбувалися 9-11 травня у Кропивницькому. Вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» під керівництвом Наталі Мохналик здобули 7 нагород:

Злата Литвиненко — 1 місце;

Емілія Іванова — 1 місце;

Марія Пішак — 2 місце;

Руслана Палій — 2 місце;

Аміна Гронська — 2 місце;

Анастасія Ясиненко — 2 місце;

Дарʼя Козирева — 2 місце.

Нагадаємо, миколаївська гімнастка Валерія Перемета у складі національної збірної у групових вправах завоювала срібло Європейського кубку в Баку.