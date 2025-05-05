Миколаївська гімнастка Перемета у складі збірної здобула срібло Європейського кубка

Виступ національної збірної з гімнастики. Фото: Mariya Muzychenko

Миколаївська гімнастка Валерія Перемета у складі національної збірної у групових вправах завоювала срібло Європейського кубку в Баку.

Про це повідомили в Українській федерації гімнастики.

Кубок Європи з художньої гімнастики відбувся з 1 по 4 травня у Баку (Азербайджан). У змаганнях взяла участь миколаївська спортсменка Валерія Перемета, яка виступає в складі збірної команди України.

Збірна України з художньої гімнастики завершила виступ на Європейському кубку, який проходив у Баку, Азербайджан. До двох медалей Таїсії Онофрійчук в перший день змагань, наша команда додала ще сім нагород.

Вказується, що українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у вправах з булавами та у фіналі зі стрічкою, а також бронзу у крос-батлі.

А ось національна збірна України у групових вправах (Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак, Єлизавета Азза, Анастасія Ікан, Надія Юріна) стала срібним призером у вправах з 3 м'ячами і 2 обручами.

Виступ національної збірної з гімнастики. Фото: Mariya Muzychenko Виступ національної збірної з гімнастики. Фото: Mariya Muzychenko

В змаганнях юніорів Любов Горащенко стала чемпіонкою змагань зі стрічкою, а Вікторія Дорофєєва завоювала срібло у фіналі з булавами. Юніорська збірна України у групових вправах (Агата Біленко, Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Таїсія Редька) здобула срібло у багатоборстві.

Нагадаємо, що миколаївська гімнастка Валерія Перемета та ще дві гімнастки Таїсія Онофрійчук та Кіра Ширикіна отримали посвідчення майстра спорту міжнародного класу.

Валерія Перемета — вихованка миколаївської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога», представниця національної збірної з художньої гімнастики, яка нещодавно стала срібною призеркою третього етапу Гран-прі у Франції, здобувши командне «срібло» разом із партнерками по збірній.

Нагадаємо, що згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України троє миколаївських спортсменів отримали найвищі спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України». Зазначається, що художня гімнастка Валерія Перемета отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з олімпійських видів спорту. Підстава присвоєння — сьоме місце на Олімпійських іграх 2024 року. Тренують спортсменку Ірина Дерюгіна, Марина Кардаш та Ірина Гусева.