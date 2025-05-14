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Кікбоксери з Миколаївщини вибороли понад 100 нагород на чемпіонаті України WTKA

Миколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДАМиколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївські борці здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу WТКА.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що змагання відбувалися 8-10 травня у Броварах. Спортсмени Миколаївщини вибороли понад 100 нагород:

  • Кароліна Судома — 3 золота (екстрим без зброї, креатив без зброї, креатив зі зброєю), 1 срібло (екстрим зі зброєю);
  • Ян Кукурузняк — 2 золота (лоу, лоу кік лайт);
  • Владислав Причипій — 1 золото (лайт), 1 бронза (лоу кік лайт);
  • Денис Попов — 1 бронза (лоу кік лайт);
  • Ілля Салутін — 1 бронза (лоу кік лайт);
  • Ярослав Кучеренко — 1 срібло (лоу кік лайт);
  • Дар’я Телегіна — 1 срібло (лоу);
  • Єгор Сінченко — 3 золота (лоу кік, К-1 х2);
  • Ярослав Сінченко — 1 золото (лоу);
  • Нікіта Гаркавенко — 1 золото (лоу), 1 срібло (К-1);
  • Кирил Зосімов — 1 золото (лоу), 1 срібло (К-1);
  • Сергій Марущак — 1 золото (лоу кік лайт);
  • Ксенія Белявська — 2 золота (лоу, лайт), 1 срібло (лоу кік лайт);
  • Дар’я Фатич — 2 золота (лайт, фул);
  • Іван Левченко — 3 золота (лоу, К-1, фул);
  • Максим Полосенко — 1 бронза (лайт);
  • Данило Лагерний — 1 золото (лоу кік лайт), 1 бронза (лайт);
  • Максим Стахів — 1 золото (фул), 1 срібло (лайт);
  • Дмитро Савостицький — 1 золото (лайт), 1 срібло (фул);
  • Максим Грюкало — 1 золото (лайт), 1 срібло (фул);
  • Ангеліна Єременко — 2 золота (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
  • Варвара Кравченко — 2 золота (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
  • Ксенія Северінова — 2 срібла (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
  • Вікторія Лупащенко — 2 золота (жорсткий стиль без зброї, зі зброєю), 1 бронза (групова);
  • Вероніка Сакун — 3 золота (екстрим без зброї, зі зброєю, групова);
  • Марія Кизима — 3 золота (жорсткий стиль без зброї, зі зброєю, групова);
  • Євгенія Кірієнко — 1 золото (креатив без зброї), 2 срібла (жорсткий стиль без/зі зброєю), 1 бронза (групова);
  • Володимир Кучер — 1 золото (жорсткий стиль без зброї), 1 бронза (зі зброєю);
  • Яким Потапчук — 1 бронза (жорсткий стиль без зброї), 1 срібло (зі зброєю), 1 срібло (групова);
  • Владислав Тонгалюк — 1 срібло (жорсткий стиль без зброї), 1 золото (зі зброєю), 1 срібло (групова);
  • Тимофій Кулішенко — 2 золота (жорсткий стиль без зброї, зі зброєю);
  • Крістіна Лаврук — 1 золото (жорсткий стиль без зброї), 1 срібло (зі зброєю), 1 золото (групова);
  • Анастасія Тульчевська — 1 срібло (жорсткий стиль без зброї), 1 золото (зі зброєю), 1 золото (групова);
  • Дар’я Палієнко — 1 золото (жорсткий стиль без зброї), 1 срібло (зі зброєю);
  • Світлана Овчар — 1 золото (екстрим зі зброєю), 1 срібло (без зброї);
  • Дар’я Кубицька — 1 золото (жорсткий стиль зі зброєю), 1 срібло (креатив без зброї);
  • Матвій Кулішенко — 2 золота (креатив без зброї, зі зброєю);
  • Вікторія Вишневська — 2 золота (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
  • Кароліна Масленнікова — 2 золота (лоу кік лайт, лайт), 1 срібло (лоу кік);
  • Гордон Масленніков — 1 золото (семи), 1 срібло (лоу кік лайт), 1 бронза (лайт);
  • Властимир Масленников — 1 золото (семи), 1 срібло (лайт), 1 бронза (лоу кік лайт);
  • Сніжана Єкименко — 3 золота (лоу кік лайт, лайт, семи);
  • Андрій Прокопенко — 3 золота (лоу кік лайт, К-1 лайт, лайт);
  • Андрій Капустін — 1 срібло (лоу), 1 бронза (К-1);
  • Іван Сікора — 1 золото (лоу), 1 срібло (К-1);
  • Павло Старшинов — 2 срібла (лоу, К-1);
  • Тимофій Удовиченко — 2 срібла (лоу, К-1);
  • Валерій Руденко — 1 срібло (лоу), 1 бронза (К-1);
  • Владислав Катиринка — 1 срібло (лайт), 1 бронза (К-1);
  • Назар Валюшко — 1 золото (К-1), 1 срібло (лоу);
  • Тимур Костюк — 2 золота (лоу, К-1);
  • Єгор Пеншин — 2 бронзи (лоу, К-1 лайт);
  • Макар Строін — 1 срібло (К-1 лайт), 1 бронза (лайт-контакт).
Миколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДАМиколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДА
Миколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДАМиколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДА
Миколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДАМиколаївські кікбоксери на чемпіонаті України WTKA. Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, у Вознесенську відбулися обласні змагання з настільного тенісу. Переможці увійшли до складу регіональної збірної, яка представлятиме Миколаївщину на Чемпіонаті України.

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