Кікбоксери з Миколаївщини вибороли понад 100 нагород на чемпіонаті України WTKA
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:13, 14 травня, 2025
-
Миколаївські борці здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу WТКА.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що змагання відбувалися 8-10 травня у Броварах. Спортсмени Миколаївщини вибороли понад 100 нагород:
- Кароліна Судома — 3 золота (екстрим без зброї, креатив без зброї, креатив зі зброєю), 1 срібло (екстрим зі зброєю);
- Ян Кукурузняк — 2 золота (лоу, лоу кік лайт);
- Владислав Причипій — 1 золото (лайт), 1 бронза (лоу кік лайт);
- Денис Попов — 1 бронза (лоу кік лайт);
- Ілля Салутін — 1 бронза (лоу кік лайт);
- Ярослав Кучеренко — 1 срібло (лоу кік лайт);
- Дар’я Телегіна — 1 срібло (лоу);
- Єгор Сінченко — 3 золота (лоу кік, К-1 х2);
- Ярослав Сінченко — 1 золото (лоу);
- Нікіта Гаркавенко — 1 золото (лоу), 1 срібло (К-1);
- Кирил Зосімов — 1 золото (лоу), 1 срібло (К-1);
- Сергій Марущак — 1 золото (лоу кік лайт);
- Ксенія Белявська — 2 золота (лоу, лайт), 1 срібло (лоу кік лайт);
- Дар’я Фатич — 2 золота (лайт, фул);
- Іван Левченко — 3 золота (лоу, К-1, фул);
- Максим Полосенко — 1 бронза (лайт);
- Данило Лагерний — 1 золото (лоу кік лайт), 1 бронза (лайт);
- Максим Стахів — 1 золото (фул), 1 срібло (лайт);
- Дмитро Савостицький — 1 золото (лайт), 1 срібло (фул);
- Максим Грюкало — 1 золото (лайт), 1 срібло (фул);
- Ангеліна Єременко — 2 золота (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
- Варвара Кравченко — 2 золота (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
- Ксенія Северінова — 2 срібла (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
- Вікторія Лупащенко — 2 золота (жорсткий стиль без зброї, зі зброєю), 1 бронза (групова);
- Вероніка Сакун — 3 золота (екстрим без зброї, зі зброєю, групова);
- Марія Кизима — 3 золота (жорсткий стиль без зброї, зі зброєю, групова);
- Євгенія Кірієнко — 1 золото (креатив без зброї), 2 срібла (жорсткий стиль без/зі зброєю), 1 бронза (групова);
- Володимир Кучер — 1 золото (жорсткий стиль без зброї), 1 бронза (зі зброєю);
- Яким Потапчук — 1 бронза (жорсткий стиль без зброї), 1 срібло (зі зброєю), 1 срібло (групова);
- Владислав Тонгалюк — 1 срібло (жорсткий стиль без зброї), 1 золото (зі зброєю), 1 срібло (групова);
- Тимофій Кулішенко — 2 золота (жорсткий стиль без зброї, зі зброєю);
- Крістіна Лаврук — 1 золото (жорсткий стиль без зброї), 1 срібло (зі зброєю), 1 золото (групова);
- Анастасія Тульчевська — 1 срібло (жорсткий стиль без зброї), 1 золото (зі зброєю), 1 золото (групова);
- Дар’я Палієнко — 1 золото (жорсткий стиль без зброї), 1 срібло (зі зброєю);
- Світлана Овчар — 1 золото (екстрим зі зброєю), 1 срібло (без зброї);
- Дар’я Кубицька — 1 золото (жорсткий стиль зі зброєю), 1 срібло (креатив без зброї);
- Матвій Кулішенко — 2 золота (креатив без зброї, зі зброєю);
- Вікторія Вишневська — 2 золота (м’який стиль без зброї, зі зброєю);
- Кароліна Масленнікова — 2 золота (лоу кік лайт, лайт), 1 срібло (лоу кік);
- Гордон Масленніков — 1 золото (семи), 1 срібло (лоу кік лайт), 1 бронза (лайт);
- Властимир Масленников — 1 золото (семи), 1 срібло (лайт), 1 бронза (лоу кік лайт);
- Сніжана Єкименко — 3 золота (лоу кік лайт, лайт, семи);
- Андрій Прокопенко — 3 золота (лоу кік лайт, К-1 лайт, лайт);
- Андрій Капустін — 1 срібло (лоу), 1 бронза (К-1);
- Іван Сікора — 1 золото (лоу), 1 срібло (К-1);
- Павло Старшинов — 2 срібла (лоу, К-1);
- Тимофій Удовиченко — 2 срібла (лоу, К-1);
- Валерій Руденко — 1 срібло (лоу), 1 бронза (К-1);
- Владислав Катиринка — 1 срібло (лайт), 1 бронза (К-1);
- Назар Валюшко — 1 золото (К-1), 1 срібло (лоу);
- Тимур Костюк — 2 золота (лоу, К-1);
- Єгор Пеншин — 2 бронзи (лоу, К-1 лайт);
- Макар Строін — 1 срібло (К-1 лайт), 1 бронза (лайт-контакт).
Нагадаємо, у Вознесенську відбулися обласні змагання з настільного тенісу. Переможці увійшли до складу регіональної збірної, яка представлятиме Миколаївщину на Чемпіонаті України.
Останні новини про: Спорт