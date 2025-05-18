Магучіх із першої ж спроби виграла турнір у Японії

Ярослава Магучіх у фіналі Чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні у нідерландському місті Апелдорн, 9 березня 2025 року. Архівне фото: Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Токіо, що відбулися в рамках золотої серії Континентального туру World Athletics.

Про це повідомляє «Суспільне. Спорт».

Магучіх перенесла перші чотири висоти на турнірі та стартувала з 1,91 метри. За підсумками виступів стрибунок на стартових чотирьох планках у секторі не залишилось жодної іншої легкоатлетки.

До початку Ярослави лідеркою йшла представниця Чехії Міхаела Груба, яка безпомилково взяла три висоти, останню 1,85 метра, але помилилась на 1,88 метра.

Українська стрибунка у висоту з першої спроби підкорила планку 1,91 метри та гарантувала собі «золото» етапу в Токіо. Після цього Магучіх замовила 1,96 метри, яку також стрибнула з першої спроби.

Зазначається, що це найкращий результат етапу Континентального туру в Токіо за останні 24 роки. Востаннє перемогу етапу здобула американська легкоатлетка Емі Лінн Акуфф, яка стрибала 1,96 метри, ще у 2001 році.

Раніше Ярослава Магучіх втретє поспіль виборола золото на чемпіонаті Європи в приміщенні у стрибках у висоту. Змагання відбулися в нідерландському місті Апелдорн.