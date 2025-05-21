«Звитяга Нескорених»: рятувальники з Миколаївщини здобули нагороди на кубку України

Команда рятувальників з Миколаївщини на кубку «Звитяга Нескорених». Фото: ДСНС

Команда рятувальників з Миколаївщини здобула призові місця на другому етапі Командного кубка України серед ветеранів «Звитяга Нескорених», який відбувся 17 травня в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі обласного управління ДСНС.

Команда рятувальників з Миколаївщини на кубку «Звитяга Нескорених». Фото: ДСНС Команда рятувальників з Миколаївщини на кубку «Звитяга Нескорених». Фото: ДСНС Команда рятувальників з Миколаївщини на кубку «Звитяга Нескорених». Фото: ДСНС

Миколаївські рятувальники здобули нагороди у всіх трьох дисциплінах. Зокрема, золото у веслуванні на 100 метрів, у видовищному заліку «Веслування 100 секунд» посіли друге місце, а в командній естафеті «Стронг» вибороли бронзову медаль.

Змагання, організовані Федерацією стронгмену України за підтримки Міністерства у справах ветеранів, зібрали десятки команд із різних куточків країни.

Команда рятувальників з Миколаївщини на кубку «Звитяга Нескорених». Фото: ДСНС Команда рятувальників з Миколаївщини на кубку «Звитяга Нескорених». Фото: ДСНС Команда рятувальників з Миколаївщини на кубку «Звитяга Нескорених». Фото: ДСНС

Нагадаємо, кікбоксери з Миколаївщини вибороли понад 100 нагород на чемпіонаті України WTKA.