«Звитяга Нескорених»: рятувальники з Миколаївщини здобули нагороди на кубку України
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- Світлана Іванченко
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3:17, 21 травня, 2025
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Команда рятувальників з Миколаївщини здобула призові місця на другому етапі Командного кубка України серед ветеранів «Звитяга Нескорених», який відбувся 17 травня в Києві.
Про це повідомили у пресслужбі обласного управління ДСНС.
Миколаївські рятувальники здобули нагороди у всіх трьох дисциплінах. Зокрема, золото у веслуванні на 100 метрів, у видовищному заліку «Веслування 100 секунд» посіли друге місце, а в командній естафеті «Стронг» вибороли бронзову медаль.
Змагання, організовані Федерацією стронгмену України за підтримки Міністерства у справах ветеранів, зібрали десятки команд із різних куточків країни.
Нагадаємо, кікбоксери з Миколаївщини вибороли понад 100 нагород на чемпіонаті України WTKA.
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