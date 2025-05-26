Миколаївські параплавці вибороли 13 медалей на чемпіонаті України. Фото: Інваспорт

Миколаївські параплавці привезли 13 медалей з чемпіонату України, який проходив в Кам’янському.

Як повідомляє миколаївський «Інваспорт», у змаганнях брали участь спортсмени з порушеннями опорно-рухового апарату, зору та розвитку.

Миколаївську область представляли сім спортсменів. Разом вони здобули 13 медалей.

Спортсмени Анна Гонтар та Дмитро Василенко привезли по три золоті нагороди. Сергій Паламарчук виборов три срібла, Ангеліна Мальцева — золото та срібло. Олег Колісник також виборов золото, а Микола Кірєєв — бронзу.

Спортсмени представляли обласний центр «Інваспорт» та Комунальну дитячо-юнацьку спортивну школу «Україна». Їх підготували тренери Геннадій Вдовиченко, Оксана Воронцова, Олена Сальнікова, Любов Воробйова, Андрій Козленко, Алла Нагієва та Оксана Бойченко.

Миколаївські параплавці вибороли 13 медалей на чемпіонаті України. Фото: Інваспорт Миколаївські параплавці вибороли 13 медалей на чемпіонаті України. Фото: Інваспорт Миколаївські параплавці вибороли 13 медалей на чемпіонаті України. Фото: Інваспорт

Нагадаємо, що миколаївські параплавці вибороли призові місця на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю «Повір у себе».