Миколаївська гімнастка Перемета виборола золото на командному чемпіонаті України
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- Світлана Іванченко
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19:05, 02 червня, 2025
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Валерія Перемета з Миколаєва у складі національної збірної з художньої гімнастики посіла перше місце на командному чемпіонаті України, який проходив в Ужгороді.
Як зазначили у преслужбі Миколаївської міської ради, спортсменка є вихованкою КДЮСШ «Перемога» й виступала у групових вправах разом із іншими представницями збірної.
У змаганнях також взяли участь гімнастки КДЮСШ «Перемога» Маргарита Друцька та Дар’я Писанко (програма майстрів спорту України), а також Діана Вовченко, Анастасія Ясиненко й Дар’я Козирєва (програма кандидатів у майстри спорту України).
Підготували спортсменок тренери Ірина Гусєва, Світлана Перемета, Алла Буяшенко та Наталія Ілляшенко.
Раніше повідомлялось, що спортсменки з Миколаївщини здобули призові місця на змаганнях з художньої гімнастики «KROPYVNYTSKYI RG FEST».
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