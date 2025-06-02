  • понеділок

    2 червня, 2025

  • 24°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 24° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська гімнастка Перемета виборола золото на командному чемпіонаті України

Миколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим ПідопригораМиколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим Підопригора

Валерія Перемета з Миколаєва у складі національної збірної з художньої гімнастики посіла перше місце на командному чемпіонаті України, який проходив в Ужгороді.

Як зазначили у преслужбі Миколаївської міської ради, спортсменка є вихованкою КДЮСШ «Перемога» й виступала у групових вправах разом із іншими представницями збірної. 

У змаганнях також взяли участь гімнастки КДЮСШ «Перемога» Маргарита Друцька та Дар’я Писанко (програма майстрів спорту України), а також Діана Вовченко, Анастасія Ясиненко й Дар’я Козирєва (програма кандидатів у майстри спорту України).

Миколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим ПідопригораМиколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим Підопригора
Миколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим ПідопригораМиколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим Підопригора

Підготували спортсменок тренери Ірина Гусєва, Світлана Перемета, Алла Буяшенко та Наталія Ілляшенко.

Раніше повідомлялось, що спортсменки з Миколаївщини здобули призові місця на змаганнях з художньої гімнастики «KROPYVNYTSKYI RG FEST».

Останні новини про: Спорт

Миколаївські велосипедисти вибороли 24 медалі на чемпіонаті України у Львові
Спортсмени з Миколаєва здобули 3 медалі на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби
Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов третє місце в Молодіжній лізі
Реклама

Читайте також:

новини

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко
новини

Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після публікації «МикВісті» мешканцям будинку у Варварівці відновили подачу світла, якого не було більше 4 діб

Юлія Бойченко

Останні новини про: Спорт

Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов третє місце в Молодіжній лізі
Спортсмени з Миколаєва здобули 3 медалі на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби
Миколаївські велосипедисти вибороли 24 медалі на чемпіонаті України у Львові

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

На Херсонщині планують побудувати енергокомплекс за ₴600 млн

3 години тому

Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію

Аліна Квітко

Головне сьогодні