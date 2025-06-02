Миколаївська гімнастка Перемета виборола золото на командному чемпіонаті України

Миколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим Підопригора

Валерія Перемета з Миколаєва у складі національної збірної з художньої гімнастики посіла перше місце на командному чемпіонаті України, який проходив в Ужгороді.

Як зазначили у преслужбі Миколаївської міської ради, спортсменка є вихованкою КДЮСШ «Перемога» й виступала у групових вправах разом із іншими представницями збірної.

У змаганнях також взяли участь гімнастки КДЮСШ «Перемога» Маргарита Друцька та Дар’я Писанко (програма майстрів спорту України), а також Діана Вовченко, Анастасія Ясиненко й Дар’я Козирєва (програма кандидатів у майстри спорту України).

Миколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим Підопригора Миколаївські гімнастки на Чемпіонаті України в Ужгороді. Фото: Максим Підопригора

Підготували спортсменок тренери Ірина Гусєва, Світлана Перемета, Алла Буяшенко та Наталія Ілляшенко.

Раніше повідомлялось, що спортсменки з Миколаївщини здобули призові місця на змаганнях з художньої гімнастики «KROPYVNYTSKYI RG FEST».