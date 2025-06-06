  • пʼятниця

    6 червня, 2025

  • 27.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 6 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики

Спортсмени з Миколаєва стали призерами та переможцями Всеукраїнського турніру «Фортеця 2025» зі спортивної акробатики серед юнаків, юніорів та дорослих.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що змагання проходили з 1 по 5 червня у місті Білгород-Дністровському Одеської області. 

У турнірі взяли участь 100 спортсменів з Арцизу, Березівки, Дніпра, Камʼянського, Миколаєва, Сарати та Києва.

Вихованці КДЮСШ «Перемога» вибороли вісім нагород:

  • Змішана пара:  Семен Рагулін та Ангеліна Томілович — 1 місце за програмою 2 спортивного розряду;
  • Жіноча пара: Ганна Блищак та Олександра Білоус — 1 місце за програмою 1 юніорського розряду;
  • Жіноча пара: Марія Віштаченко та Владислава Бруцька — 1 місце за програмою 1 спортивного розряду;
  • Жіноча пара: Анна Колесниченко та Марія Рєзнічек — 3 місце за програмою 1 юніорського розряду.
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрада

Тренують спортсменів Світлана Ритко та Ірина Савчук.

Нагадаємо, 4 червня, завершився традиційний відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років. У турнірі взяли участь 35 тенісистів із Миколаєва та Одеси.

Останні новини про: Спорт

Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді
У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн
«Цей день настав»: боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
Реклама

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Спорт

«Цей день настав»: боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн
Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді

«Тиждень миємо мережі», — директор Миколаївводоканалу про брудну воду у Кульбакиному

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

5 годин тому

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук

Головне сьогодні