Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики
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- Даріна Мельничук
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14:45, 06 червня, 2025
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Спортсмени з Миколаєва стали призерами та переможцями Всеукраїнського турніру «Фортеця 2025» зі спортивної акробатики серед юнаків, юніорів та дорослих.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що змагання проходили з 1 по 5 червня у місті Білгород-Дністровському Одеської області.
У турнірі взяли участь 100 спортсменів з Арцизу, Березівки, Дніпра, Камʼянського, Миколаєва, Сарати та Києва.
Вихованці КДЮСШ «Перемога» вибороли вісім нагород:
- Змішана пара: Семен Рагулін та Ангеліна Томілович — 1 місце за програмою 2 спортивного розряду;
- Жіноча пара: Ганна Блищак та Олександра Білоус — 1 місце за програмою 1 юніорського розряду;
- Жіноча пара: Марія Віштаченко та Владислава Бруцька — 1 місце за програмою 1 спортивного розряду;
- Жіноча пара: Анна Колесниченко та Марія Рєзнічек — 3 місце за програмою 1 юніорського розряду.
Тренують спортсменів Світлана Ритко та Ірина Савчук.
Нагадаємо, 4 червня, завершився традиційний відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років. У турнірі взяли участь 35 тенісистів із Миколаєва та Одеси.
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