Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики

Спортсмени з Миколаєва стали призерами та переможцями Всеукраїнського турніру «Фортеця 2025» зі спортивної акробатики серед юнаків, юніорів та дорослих.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що змагання проходили з 1 по 5 червня у місті Білгород-Дністровському Одеської області.

У турнірі взяли участь 100 спортсменів з Арцизу, Березівки, Дніпра, Камʼянського, Миколаєва, Сарати та Києва.

Вихованці КДЮСШ «Перемога» вибороли вісім нагород:

Змішана пара: Семен Рагулін та Ангеліна Томілович — 1 місце за програмою 2 спортивного розряду;

Жіноча пара: Ганна Блищак та Олександра Білоус — 1 місце за програмою 1 юніорського розряду;

Жіноча пара: Марія Віштаченко та Владислава Бруцька — 1 місце за програмою 1 спортивного розряду;

Жіноча пара: Анна Колесниченко та Марія Рєзнічек — 3 місце за програмою 1 юніорського розряду.

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрада Миколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрада Миколаївські спортсмени на Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики. Фото: Миколаївська міськрада

Тренують спортсменів Світлана Ритко та Ірина Савчук.

Нагадаємо, 4 червня, завершився традиційний відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років. У турнірі взяли участь 35 тенісистів із Миколаєва та Одеси.