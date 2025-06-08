Україна вперше за 28 років здобула золото на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Гімнастка Таїсія Онофрійчук, фото: Getty Images

Україна вперше за 28 років перемогла на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Чемпіонкою Європи стала 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Про це пише Суспільне Спорт.

Таїсія Онофрійчук виступає на чемпіонаті Європи вдруге у кар'єрі. Під час свого дебюту вона зуміла пройти до фіналу особистого багатоборства, де посіла дев’яте місце.

Після того виступу спортсменка взяла участь в Олімпійських іграх, де також боролася за медалі. Упродовж 2025 року Онофрійчук виступила на шести міжнародних турнірах, на яких 29 разів піднімалась на п’єдестал із 30 можливих виступів, здобувши при цьому 18 золотих нагород.

На чемпіонаті Європи-2025 українка вважалася однією з головних фавориток. У кваліфікації, що тривала кілька днів, вона продемонструвала найвищий результат серед усіх учасниць — 90.050 бала.

Нагадаємо, Валерія Перемета з Миколаєва у складі національної збірної з художньої гімнастики посіла перше місце на командному чемпіонаті України, який проходив в Ужгороді.