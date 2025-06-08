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Легкоатлети з Миколаївщини вибороли призові місця та встановили рекорд області на чемпіонаті України

Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОДАЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївські легкоатлети стали призерами та переможцями командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.

Про це повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що змагання проходили з 5 по 7 червня в місті Луцьк. Команда Миколаївської області у складі Катерини Нікітіної, Віталія Карпенка, Яни Жураківської та Віктора Волкорєзова в змішаній естафеті 4×400 метрів посіла четверте місце, встановивши новий рекорд Миколаївської області.

Спортсмени здобули низку нагород:

  • Андрій Куліуш — 1 місце серед молоді U23 та 2 місце серед дорослих у потрійному стрибку;
  • Яна Жураківська — 4 місце серед молоді U23 у бігу на 800 метрів;
  • Юлія Козуб — бронзова призерка у стрибках з жердиною з результатом 4 метри;
  • Команда Миколаївської області (Ілля Ізбаш, Віталій Карпенко, Юрій Грипіч, Андрій Ходовський) — 2 місце серед дорослих в естафеті 4×100 метрів;
  • Жураківська Яна — 4 місце серед молоді U-23 у бігу на 800 метрів.
Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОДАЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОДА
Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОДАЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, спортсмени з Миколаєва стали призерами та переможцями Всеукраїнського турніру «Фортеця 2025» зі спортивної акробатики серед юнаків, юніорів та дорослих.

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