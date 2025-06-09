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Миколаївська гімнастка Перемета разом з командою завоювали срібло чемпіонату Європи

Миколаївська гімнастка Валерія Перемета у складі команди стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2025Миколаївська гімнастка Валерія Перемета у складі команди стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2025

На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що завершився у Таллінні, миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі збірної України виборола срібну медаль у групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Команда, до якої увійшли вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» Валерія Перемета, Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак та Кіра Ширикіна, отримала 26,250 бала та посіла друге місце, поступившись лише збірній Іспанії. Це найкращий результат української команди у групових вправах на чемпіонатах Європи за останні п’ять років.

Загалом на Євро-2025 українські гімнастки завоювали вісім медалей — три золоті, три срібні та дві бронзові. Україна вперше за 29 років перемогла у медальному заліку турніру.

Нагадаємо, що раніше вихованка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» Валерія Перемета стала срібною призеркою Гран-Прі в командному виступі з художньої гімнастики.

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