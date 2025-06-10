На фронті загинув миколаївець Микита Козубенко: майстер спорту, тренер зі стрибків у воду

Микита Козубенко. Фото: Спортивний комітет України.

На війні з РФ загинув миколаївець, майстер спорту України зі стрибків у воду, тренер Микита Козубенко.

Про його загибель повідомив Спортивний комітет України.

Микита народився в Миколаєві, з дитинства займався спортом і пов’язав із ним усе життя. Він здобув звання майстра спорту, з 2017 року працював тренером зі стрибків у воду, мав другу тренерську категорію. У 2018 році закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

«Усе це було його справжнім життям — навчання, спорт, тренування, виховання молоді», — йдеться у повідомленні.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Микита вступив до лав Національної гвардії України. Він загинув у віці 31 року.

«У найважчий для країни час Микита взяв до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі. Служив у складі Національної гвардії України», — повідомили у Спортивному комітеті України.

Нагадаємо, ім’я загиблого миколаївця, військовослужбовця 123-ї бригади тероборони ЗСУ Олексія Слющенка спроектували на «Батьківщину-Матір» під час новорічного звернення Володимира Зеленського.