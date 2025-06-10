  • вівторок

    10 червня, 2025

  • 21.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На фронті загинув миколаївець Микита Козубенко: майстер спорту, тренер зі стрибків у воду

Микита Козубенко. Фото: Спортивний комітет України.Микита Козубенко. Фото: Спортивний комітет України.

На війні з РФ загинув миколаївець, майстер спорту України зі стрибків у воду, тренер Микита Козубенко.

Про його загибель повідомив Спортивний комітет України.

Микита народився в Миколаєві, з дитинства займався спортом і пов’язав із ним усе життя. Він здобув звання майстра спорту, з 2017 року працював тренером зі стрибків у воду, мав другу тренерську категорію. У 2018 році закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 

«Усе це було його справжнім життям — навчання, спорт, тренування, виховання молоді», — йдеться у повідомленні.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Микита вступив до лав Національної гвардії України. Він загинув у віці 31 року.

«У найважчий для країни час Микита взяв до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі. Служив у складі Національної гвардії України», — повідомили у Спортивному комітеті України.

Нагадаємо, ім’я загиблого миколаївця, військовослужбовця 123-ї бригади тероборони ЗСУ Олексія Слющенка спроектували на «Батьківщину-Матір» під час новорічного звернення Володимира Зеленського.

Останні новини про: Війна в Україні

«Схоже, у вас проблеми з військовим обліком»: оплата штрафів ТЦК у «Резерв+» запрацює до кінця червня
Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки
Російські дрони вдарили по Одесі: загинули двоє людей, зруйновані лікарня й житлові будинки
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони вдарили по Одесі: загинули двоє людей, зруйновані лікарня й житлові будинки
Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки
«Схоже, у вас проблеми з військовим обліком»: оплата штрафів ТЦК у «Резерв+» запрацює до кінця червня

Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Російські дрони вдарили по Одесі: загинули двоє людей, зруйновані лікарня й житлові будинки