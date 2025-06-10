Миколаївські тенісисти вибороли нагороди на всеукраїнських турнірах
- Анастасія Панкратова
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17:44, 10 червня, 2025
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Спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на всеукраїнських тенісних турнірах, що проходили у травні та червні цього року.
Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.
З 19 по 22 травня в селі Погреби на Київщині відбувся турнір «Marina Open by Babolat». Миколаївець Геннадій Лєшан вийшов до фіналу в одиночному розряді. У вирішальному матчі він поступився супернику Василю Єгорову з рахунком 6:4, 6:1, посівши друге місце.
Ще один турнір проходив у Києві з 1 по 8 червня, де змагалось близько 100 спортсменів із 15 областей України. Представник Миколаєва Єгор Коровій, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи, здобув 1 місце в змішаному парному розряді. Також він увійшов до п’ятірки кращих тенісистів в одиночному розряді.
Нагадаємо, 4 червня, завершився традиційний відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років. У турнірі взяли участь 35 тенісистів із Миколаєва та Одеси.
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