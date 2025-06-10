  • вівторок

    10 червня, 2025

  • 24.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські тенісисти вибороли нагороди на всеукраїнських турнірах

Миколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організаториМиколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організатори

Спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на всеукраїнських тенісних турнірах, що проходили у травні та червні цього року.

Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.

З 19 по 22 травня в селі Погреби на Київщині відбувся турнір «Marina Open by Babolat». Миколаївець Геннадій Лєшан вийшов до фіналу в одиночному розряді. У вирішальному матчі він поступився супернику Василю Єгорову з рахунком 6:4, 6:1, посівши друге місце.

Ще один турнір проходив у Києві з 1 по 8 червня, де змагалось близько 100 спортсменів із 15 областей України. Представник Миколаєва Єгор Коровій, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи, здобув 1 місце в змішаному парному розряді. Також він увійшов до п’ятірки кращих тенісистів в одиночному розряді.

Миколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організаториМиколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організатори
Миколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організаториМиколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організатори
Миколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організаториМиколаївські тенісисти переможці всеукраїнських турнірів. Фото надали організатори

Нагадаємо, 4 червня, завершився традиційний відкритий обласний чемпіонат Миколаївської області з тенісу серед юнаків та дівчат віком від 10 до 18 років. У турнірі взяли участь 35 тенісистів із Миколаєва та Одеси.

Останні новини про: Спорт

Легкоатлети з Миколаївщини вибороли призові місця та встановили рекорд області на чемпіонаті України
Миколаївська гімнастка Перемета разом з командою завоювали срібло чемпіонату Європи
На фронті загинув миколаївець Микита Козубенко: майстер спорту, тренер зі стрибків у воду
Реклама

Читайте також:

новини

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: Спорт

На фронті загинув миколаївець Микита Козубенко: майстер спорту, тренер зі стрибків у воду
Миколаївська гімнастка Перемета разом з командою завоювали срібло чемпіонату Європи
Легкоатлети з Миколаївщини вибороли призові місця та встановили рекорд області на чемпіонаті України

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Жителі Херсонщини звинувачують агропідприємство у рейдерстві та просять втручання голови ОВА

50 хвилин тому

«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв

Головне сьогодні