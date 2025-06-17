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Збірна України з богатирського багатоборства стала срібним призером Чемпіонату світу

Збірна України з богатирського багатоборства стала срібним призером Чемпіонату світу. Фото: Міністерство молоді та спорту УкраїниЗбірна України з богатирського багатоборства стала срібним призером Чемпіонату світу. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Українська збірна посіла друге командне місце на Чемпіонаті світу з богатирського багатоборства Ultimate Strongman 2025 у німецькому місті Фульда.

Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту України.

Зазначається, що перше місце здобула команда Німеччини, друге — України, а третє — Південно-Африканської Республіки.

Крім того, срібною призеркою індивідуального чемпіонату серед жінок у ваговій категорії до 82 кілограм стала Ганна Васюк. Олександр Дубовой виборов бронзу чемпіонату світу з тяги у вазі до 105 кілограм.

Збірна України з богатирського багатоборства стала срібним призером Чемпіонату світу. Фото: Міністерство молоді та спорту УкраїниЗбірна України з богатирського багатоборства стала срібним призером Чемпіонату світу. Фото: Міністерство молоді та спорту України
Збірна України з богатирського багатоборства стала срібним призером Чемпіонату світу. Фото: Міністерство молоді та спорту УкраїниЗбірна України з богатирського багатоборства стала срібним призером Чемпіонату світу. Фото: Міністерство молоді та спорту України

У складі української збірної виступали атлети з Сум, Львова, Дніпра та Кремінної. Капітаном команди є стронгмен Валерій Газаєв з Мелітополя.

Нагадаємо, що команда рятувальників з Миколаївщини здобула призові місця на другому етапі Командного кубка України серед ветеранів «Звитяга Нескорених», який відбувся 17 травня в Києві. 

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